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Лазерная эпиляция, удаление волос навсегда!

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LASER PRO — гарантия качества!

Мы специализируемся на безболезненной лазерной эпиляции на современном и безопасном оборудовании и аппаратной коррекции фигуры с помощью вакуумно-роликового массажера.

Уже более 20 лет лазерное удаление волос — это современный способ избавиться от нежелательных волос на длительный срок. Процедура безопасна и абсолютно безболезненна. В наших студиях работают только специалисты с медицинским образованием. На курс процедур лазерной эпиляции мы предоставляем гарантию результата.

международная сеть студий
Международная сеть студий
82
Laser Pro

Уже более 32 000 клиентов доверили нам уход за своей красотой и телом в более чем 80 городах России и СНГ.

Как проходит процедура

1
Подготовка
2
Проведение процедуры
3
Уход за кожей
1 мм — длина волоса (лучше сбрить за сутки)
Для того, чтобы процедура была эффективна, длина волоса должна быть 1-2 мм.
7 дней до процедуры — не загорайте
За 7 дней до процедуры откажитесь от посещения солярия.
За 3 дня — не проводите процедуры нарушающие кожный покров
Откажитесь от процедур травмирующих кожный покров (пилинги, скрабировария и пр.)
Вы можете бесплатно получить консультацию о проведении процедуры Получить конcультацию

Предоставим лучшее обслуживание. Посмотрите видео

  • Процедуры проводят профессионалы с медицинским образованием
  • В помещении соблюдаются все стандарты качества
  • Инструменты проходят несколько этапов стерилизации
  • Обеспечим Ваш комфорт и конфиденциальность 
Записаться на процедуру

Как ухаживать за кожей, после процедуры:

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    7 дней после процедуры — не загорайте. При нахождении на солнце защищайте кожу кремом SPF 25-30
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    Удалять волосы между процедурами только с помощью бритвенного станка
Получить консультацию

Как ухаживать за кожей, после процедуры:

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    В течение дня — не рекомендуется посещать бассейн, баню, сауну, а также использовать косметические средства (тональные крема, пудру, дезодоранты и т.д.)
Первая процедура скидка 50%

Пройдите тест-драйв со скидкой 50% и выберите свой курс процедур. Консультация специалиста проводится бесплатно.

Гарантия результата

На абонементы лазерной эпиляции предоставляется гарантия качества. Не увидите результат - вернем деньги.

Рассрочка от компании

Без банков. Без процентов. Оформление прямо в студии за 3 минуты. Оформите свой абонемент в рассрочку от Laser Pro.

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Стоимость услуг

Стоимость услуг (ОБЩАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ) Стоимость услуг (ОБЩАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ)
Первая процедура бесплатно
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Противопоказания

Процедуры, проводимые в наших студиях имеют ряд противопоказаний, с которыми важно ознакомиться перед их посещением
Общие
Беременность и период лактации
Общие
Кожные хронические заболевания на месте обработки
Общие
Варикозное расширение вен
Общие
Онкологические заболевания
Общие
Инфекционные заболевания
Общие
Соматические заболевания: системная красная волчанка, порфирия, экзема, псориаз, склеродермия и др.
Общие
Наличие кардиостимулятора и кохлеарного импланта
Общие

Болезни крови

Лазерная эпиляция
Прием фотосенсибилизирующих препаратов (антибиотики, гормональные препараты)
Лазерная эпиляция
Эпилепсия
Аппаратная коррекция фигуры
Всевозможные грыжи, а также, аденомы, липомы и флебиты
Аппаратная коррекция фигуры
Склонность к кровотечениям
КОНТАКТЫ
Сеть LaserPro
Популярные услуги
Стоимость услуг
Противопоказания
Подготовьтесь к процедуре
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ООО "Лазер Про"
г. Севастополь,
ул. Адм.Фадеева 27А
студия Laserpro
+7 (978) 964-85-85
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